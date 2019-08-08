الهند تحث باكستان على إعادة النظر في قرار خفض العلاقات‎

قالت وزارة الخارجية الهندية في بيان، إن الهند حثت باكستان اليوم الخميس على إعادة النظر في قرارها خفض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد أن ألغت نيودلهي وضعًا خاصًا كان يسري على الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه.

وجاء في بيان الخارجية الهندية: ”تأسف حكومة الهند للخطوات التي أعلنتها باكستان أمس، وستحث ذلك البلد على إعادة النظر فيها حتى يتسنى الحفاظ على القنوات الطبيعية للاتصالات الدبلوماسية“.

وكانت باكستان قد قالت إنها ستطرد سفير الهند وإن مبعوثها الذي كان من المقرر أن يبدأ مهامه قريبًا لن ينتقل إلى نيودلهي بعد إلغاء المزايا الخاصة التي كانت تتمتع بها كشمير.