أزمة كشمير.. أمريكا تدعو باكستان والهند إلى ضبط النفس

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، باكستان والهند، إلى ضبط النفس، مع تصاعد التوتر بين الدولتين بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: ”ما زلنا ندعم الحوار المباشر بين الهند وباكستان بخصوص كشمير والقضايا الأخرى محل الاهتمام“.

وأضافت المتحدة: ”ندعو إلى الهدوء وضبط النفس“.

وألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الاثنين الماضي، الحكم الذاتي الدستوري في إقليم جامو وكشمير.

وردًا على ذلك، أعلنت باكستان الأربعاء، طرد السفير الهندي، وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية، متوعدة برفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي.