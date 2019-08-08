هُددن بقطع رؤوسهنّ.. بلجيكا توقف إرسال ”حسناوات التطوع“ إلى المغرب

قامت السفارة البلجيكية في الرباط بالاتصال بالجمعية الفلامية ”l’ASBL Bouworde “ التي أرسلت متطوعات إلى المغرب، وطلبت منها عدم إرسال الفوج الجديد من المتطوعات الذي كان من المقرر أن يصل إلى المملكة يوم السبت المقبل.

كما استفسرت عن وضعية الفتيات المتواجدات حاليًّا بالمغرب، وما إذا كنَّ معرضات لأي خطر، بعد الانتقادات الشديدة التي طالتهن بسبب ملابسهن، حسب موقع ”لا ليبر“ البلجيكي.

ونقل الموقع تصريحات كارين هيليغين المتحدثة باسم الجمعية، وجاء فيها: ”لقد تلقينا نصيحة بعدم إرسال مجموعات جديدة إلى المغرب على ضوء تهديدهن على الشبكات الاجتماعية وسنأخذ بهذه النصيحة“، مضيفة: ”قررت الجمعية ألا تعاود إرسال أي متطوعات إلى المغرب“.

وخيرت هيليغين المتطوعات الموجودات بالمغرب بين البقاء والمغادرة قبل انتهاء عملهن التطوعي، لأن لهن الحق في قضاء إجازتهن بعد انتهاء مهمتهن، لكن ثلاث فقط اخترن المغادرة من بين 37 متطوعة، فيما فضلت الأخريات إكمال الإجازة بالمغرب حسب المصدر ذاته.

وكأول رد فعل من المتطوعات على الضجة التي أثارها لباسهن، قمن بارتداء لباس تقليدي مغربي اسمه ”الحايك“، والتقاط صور مع سكان المنطقة التي كنّ بها.

وكانت السلطات المغربية ألقت القبض يوم الثلاثاء الماضي، على مدرس في المستوى الابتدائي بسبب تدوينة له على فيسبوك، تحرض على قطع رؤوس المتطوعات، اللواتي ظهرن بملابس صيفية، وهن يُصلِحن طريقًا في قرية نائية جنوب المغرب.