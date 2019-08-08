محكمة تركية: وصف انقلاب 2016 بالمسرحية ليس تهمة يعاقب عليها القانون

أصدرت المحكمة العليا التركية قرارًا بأن استخدام عبارات من قبيل ”أحداث انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 كانت مسرحية أو سيناريو من رئيس الجمهورية أردوغان“ ليست جريمة يعاقب عليها القانون، ورفضت طلب وزارة العدل بتوقيع عقوبة في هذا الشأن.

وأكدت المحكمة بحسب ما ذكره موقع ”جريدة زمان“ التركية على ”ضرورة اعتبار مثل هذه العبارات على أنها انتقاد حاد، وليس تهمة يعاقب عليها القانون“، وأصدرت قرارًا برفض طلب وزارة العدل بتوقيع عقوبة على أحد الموظفين المتهمين على خلفية هذه التصريحات.

وكان المتهم الذي يعمل موظفًا في الدائرة الثالثة لمحكمة الجنايات الابتدائية في مدينة ”بينغول“، قال للعاملين في الدائرة عن محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016: ”أنتم تعرفون الأمر بشكل خاطئ، إن المحاولة الانقلابية لعبة من الحكومة. إن أناسًا مدنيين تمكنوا من تعذيب الجنود الذين يزعم أنهم أطلقوا النار من داخل الدبابة. أنتم لا تعرفون أي شيء. هذا الانقلاب هو سيناريو مفتعل. هي محاولة مسرحية من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان حتى يتمكن من أن يكون رئيسًا في ظل النظام الرئاسي، لا يجب أن ننخدع بمثل هذه الألاعيب“.

العاملون في المكان نفسه تقدموا ببلاغات ضد هذا الموظف، بسبب تصريحاته المذكورة، ورفعت دعوى قضائية ضده بتهمة ”عمل دعاية لتنظيم إرهابي“، إلا أن الدائرة التاسعة من محكمة الجنايات أصدرت قرارًا بتبرئة المتهم وأوضحت أنه لا يوجد دليل إدانة.

وكانت وزارة العدل هي الأخرى قدَّمت طلبًا إلى المحكمة العليا بتوقيع عقوبة على المتهم المذكور، على خلفية هذه التصريحات، معتبرة إياها جريمة يحاسب عليها القانون، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، وأصدرت قرارًا بأن استخدام مثل هذه العبارات ليست جريمة، وإنما يجب التعامل معها على أنها انتقادات شديدة اللهجة.