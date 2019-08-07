عكس رغبة ”خامنئي“.. إيران تسجل أقل نمو سكاني في تاريخها

كشف مركز الإحصاء في إيران أن معدل النمو السكاني في تراجع مستمر منذ عام 1986، في حين ذكر مسؤول بالمجلس الأعلى للثقافة أن معدل المواليد لعام 2018 الأقل في تاريخ إيران، رغم دعوة وتشجيع المرشد الأعلى، علي خامنئي، مواطني بلاده على زيادة النسل ومعدل الإنجاب.

وأعلن مدير إدارة السكان والقوى العاملة بمركز الإحصاء الإيراني، علي أكبر مخزون، اليوم الأربعاء، أن آخر إحصاء لعدد السكان في إيران وصل إلى 83 مليون نسمة، وأنّ التقديرات تشير إلى أن معدل النمو السكاني سيشهد تراجعًا حتى عام 2050، لافتًا إلى أن النمو السكاني في إيران في تراجع مستمر منذ عام 1986، بحسب ما ذكر تقرير لإذاعة ”زمانه“.

وكشف المسؤول الإيراني أن بيانات مركز الإحصاء تبين أن حوالي 25% من السكان للشباب تحت 15 عامًا، و22% للشباب حتى عام 29 عامًا، فيما جاءت فئة المسنين فوق 65 عامًا بنسبة تصل إلى 10% من مجموع السكان.

وتأكيدًا على تراجع نمو السكان في إيران، شدد رئيس لجنة الدراسات السكانية بالمجلس الأعلى للثورة الثقافية، محمد جواد محمودي، أن معدل المواليد في عام 2018 سجل مليونًا و366 ألف مولود، وأن هذا الرقم يُعد أقل أرقام المواليد في تاريخ إيران.

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، دعا أخيرًا مواطني بلاده لزيادة النسل ومعدل الإنجاب، حيث قال في خطبة له الاثنين الماضي ”إن الأمة الإسلامية التي تكون مكتظة بالسكان، ستكون أمة مقتدرة ومتقدمة، وعلى المسؤولين الإيرانيين تهيئة الأرضية المناسبة لزيادة عدد سكان إيران“.

واستشهد خامنئي في حديثه بدول الهند والصين والتي يفوق عدد سكانها المليار نسمة، حيث قال: ”اليوم في العالم، تنعم الدول التي لديها عدد كبير من السكان بالكثير من الفرص، ومثال على ذلك الصين، والهند، فهذا العدد الضخم من السكان يمثل قيمة اجتماعية وسياسية ودولية، وبالتالي ستجلب لهم النجاح“ وفق ما نقله عنه موقعه الرسمي.