مسؤول: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق يعرض أمنها للخطر

قال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، نيل باسو، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق من شأنه أن يحول دون اطلاع الشرطة البريطانية على البيانات الأوروبية الخاصة بالمجرمين الخطرين، وهو ما من شأنه أن يضر بالسلم والأمن اعتبارًا من الـ 31 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأضاف باسو لصحيفة الغارديان أنه إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، فستفقد الشرطة إمكانية الاطلاع على البيانات من خلال نظام معلومات شنغن وسجلات أسماء الركاب والقدرة على استخدام أوامر الاعتقال الأوروبية.

وقال ”سيثير هذا خطرًا مباشرًا يتمثل في أن الأفراد القادمين إلى هذا البلد قد يكونون مجرمين خطيرين، سواء أكانوا مطلوبين أم ما زالوا مجرمين متمرسين خطيرين يمكن أن يرتكبوا جرائم في هذا البلد، ولن نعرف ذلك“.

وتابع ”لا يزال هناك قلق بالغ. سيتعرض أمننا لبعض المخاطر. لا أستطيع أن أحدد نطاقًا لهذا“.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قال إنه يريد التوصل إلى اتفاق جديد مع بروكسل، لكن بريطانيا ستترك التكتل في الـ 31 من تشرين الأول/أكتوبر دون اتفاق إذا لزم الأمر، مضيفًا أنه يتعين على البلاد الاستعداد لما قد يتبع ذلك من اضطراب.

وأوضح باسو ”يمكننا أن نقلل أثرها (المخاطر)، لكن الأنظمة ستكون أبطأ… لقد تم تطوير تلك الأنظمة والأدوات في الاتحاد الأوروبي لأسباب وجيهة للغاية. لقد كانت جيدة جدًّا. على أي حال، فقد فقدنا كل ذلك. كان علينا إعادة التفاوض على هذا الأمر“.