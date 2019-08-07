أمريكا تحذر روسيا والصين من مواصلة التعامل مع مادورو

المصدر: أ.ف.ب

حذّرت واشنطن الثلاثاء الصين وروسيا من مواصلة التّعامل مع نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في وقت التقى فيه موفدو نحو 60 دولة في ليما لمناقشة سبل إنهاء الأزمة في فنزويلا.

وجاء هذا التحذير بعد يوم من أمر أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد كلّ أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة ومنع التعاملات معها.

وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي في ليما ”نرسل إشارة إلى الأطراف الراغبين في التعامل تجاريًّا مع نظام مادورو: تصرفوا بحذر شديد“.

واضاف ”لا حاجة إلى المخاطرة بمصالحكم التجاريّة مع الولايات المتحدة بغرض الاستفادة من نظام فاسد ويموت“.

ووجّه تحذيرًا محدّدًا إلى روسيا والصين، حليفتي مادورو، قائلاً لهما إنّ ”دعمهما نظام مادورو أمر لا يُحتمل“.

وحضّ بولتون روسيا على عدم ”المجازفة بخيار سيّئ“، قائلًا للصين إنّ ”الطريق الأسرع لاسترداد“ قروضها المقدَّمة لفنزويلا يكون من خلال دعم ”حكومة شرعية جديدة“.