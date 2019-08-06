بكين تتوعد بتدابير مضادة حال نشر واشنطن صواريخ في آسيا

توعدت الحكومة الصينية، الثلاثاء، باتخاذ تدابير مضادة إذا ما نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة المدى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان واشنطن عزمها نشر صواريخ جديدة متوسطة المدى في آسيا، خلال أشهر، ”لمواجهة النمو الصيني في القارة“.

وقال مدير عام مراقبة الأسلحة في الخارجية الصينية فو كونغ، في تصريح صحفي، إن ”الصين لن تبقى مكتوفةً، ستكون مضطرة إلى اتّخاذ تدابير مضادة في حال نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة المدى في هذه المنطقة من العالم“.

كما دعا الدول المجاورة إلى توخّي الحذر وعدم السّماح بنشر الصواريخ الأمريكيّة على أراضيها، قائلًا إن ذلك لن يكون في مصلحة أمنها القومي.

وكان يُحظر على الولايات المتحدة تنفيذ هكذا خطوة بموجب معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي وقعتها مع موسكو عام 1987، إلا أن واشنطن انسحبت منها بدعوى انتهاك روسيا لها، وهو ما نفته الأخيرة.

والدول المحتملة لنشر واشنطن صورايخها فيها هي: اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، إلا أن الأخيرة قالت الاثنين، إنها ترفض استضافة أي صواريخ أمريكية متوسطة المدى على أراضيها.