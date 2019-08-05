فرنسا ترفض إصلاح طائرة إيرانية بسبب العقوبات الأمريكية

رفضت السلطات الفرنسية تقديم المساعدة لإصلاح طائرة إيرانية هبطت في مطار باريس نتيجة خلل فني بسبب العقوبات الأمريكية، وفق ما أفاد به أمين رابطة شركات الطيران الإيرانية، مقصود أسعدي ساماني، اليوم الإثنين .

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، عن ساماني قوله إن ”طائرة مدنية تابعة لشركة قشم إيران هبطت في مطار باريس الدولي عندما كانت في طريقها إلى طهران، بسبب خلل فني“.

وأضاف ساماني أن ”إيران اضطرت إلى توفير قطع غيار وشحنها من طهران إلى باريس لإصلاح الطائرة الإيرانية“.

وأوضح المسؤول الإيراني، أنه ”بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تمنع المطارات الأوروبية تقديم خدمات للطائرات الإيرانية“.

وشركة قشم إيران، واحدة من شركات الطيران الإيرانية مملوكة لوزارة النفط الإيرانية منذ عام 2014، بعدما كانت مملوكة لرجل الأعمال الإيراني الملياردير المحكوم بالإعدام ”بابك زنجاني“.