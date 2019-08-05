انتقادات لاذعة لـ“نتنياهو“ بعد طلبه من أعضاء الليكود توقيع تعهّد بالولاء له‎

المصدر: أ ف ب

تعرّض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، لانتقادات لاذعة وجّهها منافسوه في الانتخابات ووزير سابق على خلفية مطالبة أعضاء في حزب الليكود، الذي يتزعمه بالتعهد بدعمه.

وطُلب من أعضاء الحزب التعهد بدعم نتنياهو لرئاسة الوزراء بعد الانتخابات المقبلة المقررة في 17 من شهر أيلول/سبتمبر المقبل، بعد دعوة منافسيه في المعارضة أعضاء حزبه إلى التخلي عنه.

وذهب منافسو نتنياهو إلى حد اتهامه بالانخراط في تكتيكات على طريقة ”كوريا الشمالية“ على خلفية ما وصفه البعض بأنه ”تعهد بالولاء“.

ويخوض رئيس الوزراء المخضرم حملة انتخابية شرسة ويواجه خطر الإدانة بالفساد في الأشهر المقبلة، حيثُ فشل في تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات شهر نيسان/ أبريل الماضي، على الرغم من فوز حزبه الليكود وحلفائه اليمنيين والدينيين بأغلبية المقاعد.

ودعا تحالف ”أزرق – أبيض“ المعارض الرئيسي لنتنياهو، حزب الليكود إلى التخلي عن رئيس الوزراء وتشكيل حكومة وحدة معه، ويعد ”أزرق أبيض“ تحالفًا بين رئيس الأركان السابق بيني غانتس ورئيس حزب ”يش عتيد“ (يوجد مستقبل) يائير لابيد.

وفي نهاية الأسبوع، أكد وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان زعيم حزب ”إسرائيل بيتنا“ المتشدد، أن التصويت المقبل يجب أن يؤدي إلى تشكيل حكومة، وإذا لم يستطع نتنياهو القيام بهذه المهمة فيجب على نائب آخر في حزب الليكود الاضطلاع بالمهمة.

وفيما اتّهم الليكود وزير الدفاع السابق بأنه يشجّع التمرّد، دعا المسؤول في الحزب ديفيد بيتان الموالي لنتنياهو، المرشحين الأربعين الأبرز لليكود في الانتخابات، إلى توقيع وثيقة يتعهّدون فيها بحصر دعمهم بنتنياهو من أجل تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل.

وبحسب الوثيقة التي وزعها الليكود؛ فإن ”رئيس الوزراء ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو هو المرشح الوحيد لرئاسة الوزراء، ولن يكون هناك مرشح آخر“.

وشبّه موشيه يعالون من تحالف ”أزرق أبيض“ الوسطي حكومة نتنياهو بحكومة كيم جونغ أون.

وكتب يعلون على موقع ”تويتر“، ”يذكرني هذا الأمر بفرض كوريا الشمالية على كل مواطن وسائح الانحناء أمام كل تمثال للزعيم“.

ورد نتنياهو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن حزب الليكود قد اختار زعيمه ومرشّحيه في انتخابات تمهيدية ديمقراطية.

وتساءل نتنياهو ”هل هناك انتخابات تمهيدية في كوريا الشمالية؟ ليس هناك انتخابات تمهيدية“، مشيرًا إلى أن تحالف ”أزرق أبيض“ لم يجرِ انتخابات تمهيدية.

من جهة ثانية، كتب الناقد بشدة لنتنياهو وكاتب سيرته بن كاسبيت، في صحيفة معاريف الإثنين، أن ”بيبي“ (لقب رئيس الوزراء) ذكي بما يكفي لكي يدرك أن تعهدات أعضاء الليكود لن يكون لها أي قيمة إذا تبيّن أنه غير قادر على تحقيق مطالبهم، مشيرًا إلى أنه ”بمجرد فشله في وضعهم في موقع سلطة، سوف يعيدون حساباتهم“.

بدورها، وجهت الوزيرة السابقة في حكومة الليكود ليمور ليفنات ضربة أخرى لنتنياهو بعد أن كانت من بين الأكثر تأييدًا له.

وكتبت ليفنات في تعليق موجّه لأعضاء حزب الليكود نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت ”من الجيد أنكم وقّعتم“، وتابعت قائلة ”في الواقع لم يكن لديكم خيار“، مضيفة أن ما سيحدث بعد ذلك شأن آخر.

وستجري الانتخابات الشهر المقبل، بعدما حل الكنيست نفسه في الـ30 من أيار/مايو المقبل، في سابقة بعد أقلّ من شهرين على الانتخابات، إثر فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة.

وأظهرت نتائج الاستطلاعات التي أجراها موقع القناة الـ12 ”ماكو“ الأربعاء، أن كلًا من حزب الليكود بزعامة نتنياهو وحزب ”أزرق أبيض“ سيحصل على 30 مقعدًا.