شرطي أفغاني يفتح النار على زملائه ويقتل 7 منهم 

أعلن مسؤول أفغاني، اليوم الاثنين، أنّ شرطيًّا فتح النار على زملائه في ولاية قندهار جنوب البلاد، وقتل سبعة منهم.

ونقلت وكالة أنباء ”أسوشيتد برس“ عن جمال ناصر باركزاي، المتحدث باسم شرطة الولاية، أنّ الشرطي المهاجم لاذ بالفرار بعد إطلاق النار في منطقة والي كوت، مضيفًا أنّ ”تحقيقًا يجري حول ملابسات تلك الواقعة“.

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة طالبان، قاري يوسف أحمدي، إنّ ”المهاجم انضم إلى الحركة“، دون مزيد من التفاصيل.

وتسيطر طالبان حاليًّا على نصف البلاد تقريبًا وتشن هجمات ضد الحكومة بشكل شبه يومي.

وتشهد أفغانستان منذ سنوات مواجهات وأعمال عنف شبه يومية بين الأمن والجيش من جهة، وطالبان من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلًا عن عمليات جوية تنفذها الطائرات الحكومية وطائرات التحالف الدولي.

وأخيرًا، سعت واشنطن لفتح نوافذ حوار مع حركة ”طالبان“ بهدف إنهاء دوامة العنف.

وتصر ”طالبان“ في المقابل على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان كشرط أساس للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.