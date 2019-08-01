طالبان ترجّح التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة‎

رجح المتحدث باسم مكتب حركة طالبان في قطر، سهيل شاهين، التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة خلال الجولة المقبلة من المفاوضات، وذلك خلال تصريحات للصحفيين، الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف شاهين: ”لقد تم الوصول إلى المرحلة الأخيرة من محادثات السلام، ونأمل أن نتفق على كيف ومتى ستغادر الولايات المتحدة أفغانستان، في جلسة مع مسؤولين أمريكيين الأسبوع المقبل“.

وأشار إلى استمرار محادثات مكثفة بين الجانبين، مبينًا أنه من المقرر أن يتم التوقيع على اتفاقية لإنهاء العنف والصراعات.

وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص في أفغانستان زلماي خليل زاد، في تغريدة بحسابه على ”تويتر“، أمس الأربعاء: ”أن هناك حاجة للتوصل إلى اتفاق مع طالبان“.

وأضاف: ”إذا قامت طالبان بدورها في الدوحة، فإننا سنقوم بدورنا أيضًا. حتى نتمكن من إبرام الصفقة التي نعمل عليها منذ شهور“.

وذكرت تقارير صحفية، أمس الأربعاء، الحكومة الأفغانية عيّنت فريقًا للتفاوض المباشر مع حركة طالبان بناء على توقعات بأن واشنطن على أعتاب الاتفاق على سحب القوات بعد حرب مستمرة منذ 18 عامًا؛ لتلبي بذلك الشرط المسبق للحركة لإجراء محادثات مع كابول.