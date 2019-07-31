أفغانستان.. تفاؤل بقرب التوصل لاتفاق سلام تاريخي مع طالبان

عيّنت الحكومة الأفغانية، اليوم الأربعاء، فريقًا للتفاوض المباشر مع حركة طالبان بناء على توقعات بأن واشنطن على أعتاب الاتفاق على سحب القوات بعد حرب مستمرة منذ 18 عامًا؛ لتلبي بذلك الشرط المسبق للحركة لإجراء محادثات مع كابول.

مهمة المبعوث الأمريكي

وقال المبعوث الأمريكي الخاص بالسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، على تويتر: ”إنّه في طريقه إلى قطر التي تستضيف المحادثات مع الحركة، وأنه مستعد لإبرام اتفاق ينهي الحرب التي اندلعت في عام 2001 بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر على الولايات المتحدة“.

وأضاف: ”أنا ذاهب إلى الدوحة وسأمر على إسلام اباد. في الدوحة، إذا قامت طالبان بدورها، سنقوم بدورنا، ونبرم الاتفاق الذي كنا نعمل عليه“.

من جهته، قال المتحدث باسم مكتب طالبان السياسي في الدوحة، سهيل شاهين: ”أكملنا المشاورات مع قادتنا فيما يخص المحادثات مع الولايات المتحدة، ونحن الآن مستعدون وفي انتظاره (خليل زاد) لاستئناف المحادثات“.

وعُين خليل زاد، وهو دبلوماسي أمريكي مولود في أفغانستان، العام الماضي، للتفاوض على تسوية سياسية مع طالبان التي تسيطر الآن على مساحات أكبر من أيّ وقت مضى منذ الإطاحة بها من الحكم قبل 18 عامًا تقريبًا.

وكان في كابول حيث عقد اجتماعات مع الرئيس أشرف غني وكبار مسؤولي الأمن وقادة المعارضة وأعضاء من المجتمع المدني لبحث عملية السلام قبل إبرام اتفاق مع طالبان.

فريق تفاوضي

وكتب على تويتر: ”أختتم أفضل زياراتي من حيث النتائج لأفغانستان منذ أن توليت وظيفة المبعوث الخاص. اتفقت الولايات المتحدة وأفغانستان على الخطوات التالية“.

وقال مصدران مطلعان على المحادثات، إنّها قد تختتم باتفاق على انسحاب القوات الأجنبية مقابل ضمانات أمنية تقدمها طالبان.

وعينت وزارة السلام الأفغانية وفدًا يضم 15 عضوًا، اليوم الأربعاء، للتفاوض مع طالبان، حيث قال مسؤول بالوزارة إنّ ”النرويج قد تستضيف المحادثات الأفغانية“.

ويوجد نحو 20 ألف جندي أجنبي، معظمهم أمريكيون، في أفغانستان في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة لتدريب ومساعدة القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إنّ ”بعض كبار أعضاء فريق التفاوض الخاص بالحركة سيسافرون إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وأن المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين ستستأنف بعد عودتهم إلى الدوحة“. وأضاف: ”لا أستطيع تحديد متى ستبدأ المحادثات مع الولايات المتحدة“.

مخاوف أفغانية

ويخشى كثير من الأفغان أن يُضعف انسحاب القوات الأمريكية موقفهم التفاوضي مع الحركة المتشددة التي تسعى لإعادة تأسيس إمارة إسلامية تحل محل الحكومة التي تصفها بأنها دمية في يد قوى أجنبية.

وتشعر جماعات حقوق المرأة على وجه الخصوص بالقلق على مصير النساء والفتيات في حالة عودة حكم طالبان التي حظرت تعليم الفتيات وفرضت قيودًا صارمة على حق المرأة في العمل خارج المنزل.

وأحصت الأمم المتحدة سقوط أكثر من 33 ألف قتيل من المدنيين في الحرب منذ عام 2009، بينهم 1300 في الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

وقتل عشرات الآلاف من قوات الأمن الأفغانية وعدد غير معروف من المتمردين أيضًا في الصراع.