عسكري إيراني: مدى صواريخنا يتزايد بحسب التهديدات

قال قائد عسكري إيراني بارز، يوم الاثنين، إن مدى الصواريخ الإيرانية يتزايد باستمرار لمواجهة التهديدات الإقليمية وخارج المنطقة، مشيرًا إلى أن ”الصواريخ الإيرانية أصبحت تعبر بسهولة المقرات العسكرية الأمريكية بالمنطقة“.

وأضاف نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، الجنرال مهدي رباني، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية في كلمة له خلال حفل ثقافي بمدينة ”شهريار، وهي بلدة بالقرب من طهران، إن ”القدرات الدفاعية الإيرانية تنمو يومًا بعد آخر بحيث لا شيء من البلدان الإقليمية أو خارج المنطقة الإقليمية يمكنها خوض حرب برية ضد الجمهورية الإسلامية“.

وبين الجنرال رباني ”إن قوتنا الصاروخية تردع أيضًا أي أعمال عدائية إقليمية وخارجية، كما أن مدى الصواريخ يتزايد باستمرار“، زاعمًا أن عمق نفوذ إيران وصل إلى سواحل البحر المتوسط.

وتابع القائد العسكري الإيراني ”إن محور المقاومة قد امتد ليشمل المناطق القريبة من الأراضي التي يحتلها النظام الصهيوني، واليوم حصل حزب الله اللبناني وحماس الفلسطينية على قوة كبيرة ولم يعودا بحاجة إلى مساعدتنا، وجميع المواقع (الإسرائيلية) في متناول حزب الله اللبناني“.

وفي تصريحات في يوليو الماضي، قال قائد قوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن القدرات العظيمة للحرس الثوري تضمن أن إيران لن تخسر حربًا على الأرض، فيما أكد المرشد علي خامنئي في تصريحات مختلفة، الحاجة إلى تعزيز القدرات العسكرية الإيرانية والاستعداد للدفاع.