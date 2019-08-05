تقرير: ترامب بدأ يلين تجاه إيران ومخاوف إسرائيلية من ”صفقة جديدة“

كشف تقرير عبري، يوم الاثنين، عن مخاوف إسرائيلية من أن مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاه إيران، ”بدأت تلين“، مشيرًا إلى أنه قد يسعى للتوصل معها إلى ”صفقة ثانية“.

وقال نائب رئيس ”معهد القدس للاستراتيجية والأمن“ دافيد واينبرغ، إن ”هناك مؤشرات بأن ترامب بدأ يعكس سياسة أقصى الضغوط على إيران ويسعى للوصول إلى صفقة قبل أن تعلن طهران قبولها بالتفاوض مرغمة“.

وحذر واينبرغ، في تقرير نشرته صحيفة ”إسرائيل اليوم“، من أن ”المفاوضين الإيرانيين سيكسبون أي جولة مفاوضات من دون ضغط، ما يتيح لهم التوصل إلى اتفاق لصالحهم“.

وشدد على أن ”هذا ليس الوقت المناسب للتراجع، لأن حكام طهران بدأوا يشعرون بالضغط، وهو ما يفسر تهديدادتهم وأعمالهم الاستفزازية الأخيرة في الخليج“.

وأضاف أنه ”ينبغي على الرئيس الأمريكي عدم التراجع، فهناك الكثير مما يمكنه عمله لتركيع إيران وإجبارها على التفاوض بشروطه“.

وتابع: ”على ترامب تجاهل عروض إيران المزيفة مثل وقف أعمالها الاستفزازية ضد الناقلات مقابل إنهاء الحظر النفطي“، مشيرًا إلى أن ”المشكلة تكمن بوجود مخاوف بالفعل من أن ترامب بدأ يتراجع من أجل عدم الإضرار بحملته الانتخابية، نظرًا لأن الأزمة مع إيران يمكن أن تؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية قد تؤثر بشكل كبير على فرصه للفوز بالانتخابات“.

وأوضح الباحث الإسرائيلي واينبرغ أن ”المطلوب زيادة الضغط على إيران وليس تخفيفه“، قائلًا: ”عندما ترغم إيران على القبول بالتفاوض عليه أن يواصل ضغوطه بارسال مستشاره للأمن القومي جون بولتون للمفاوضات وليس راند بول“، في إشارة إلى السناتور الأمريكي الذي التقى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في نيويورك الأسبوع الماضي.