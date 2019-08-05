زعيمة هونغ كونغ تتهم المحتجين بالسعي لـ“تدمير المدينة“

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اتهمت كاري لام زعيمة هونغ كونغ اليوم الاثنين المحتجين بالسعي لتدمير المدينة، قائلة إن الاحتجاجات التي تعصف بالمدينة في الآونة الأخيرة تدفعها إلى شفا ”وضع بالغ الخطورة“ وتشكل تحديا لسيادة الصين. وتحدثت لام بينما تشهد أجزاء كثرة من المستعمرة البريطانية السابقة إضرابا شل حركة المرور والقطارات، وجاء بعد احتجاجات عنيفة أخرى وقعت في مطلع الأسبوع.…