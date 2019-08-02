ترامب: على الصين أن تتعامل بنفسها مع ”الشغب“ في هونغ كونغ

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاحتجاجات في هونغ كونغ بأنها ”شغب“ سيتعين على الصين أن تتعامل معه بنفسها، في مؤشر على أنه سينأى بنفسه عن أكبر أزمة سياسية تعصف بالمستعمرة البريطانية السابقة منذ عقود.

وخرج الملايين إلى الشوارع في الأشهر الـ3 الأخيرة للاحتجاج على مشروع قانون التسليم، الذي سيسمح بإرسال أفراد إلى البر الرئيسي للصين لمحاكمتهم أمام محاكم تخضع لسيطرة الحزب الشيوعي الحاكم.

والاحتجاجات هي أكبر أزمة سياسية في هونغ كونغ منذُ عودتها إلى الصين قبل 22 عامًا، كما تمثل أكبر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذُ توليه السلطة في عام 2012، كما تأتي في وقت تخوض بكين حربًا تجارية مع الولايات المتحدة وفي خضم تفاقم التوترات في بحر الصين الجنوبي.

ولوح بعض النشطاء بالعلم الأمريكي خلال المظاهرات، بينما اتهمت بكين مسؤولين أمريكيين بأنهم يقفون وراء الفوضى والعنف وحذّرت من مغبة التدخل.

وسأل صحفيون ترامب، أمس الخميس، إن كان يشعر بالقلق من التقارير الإعلامية التي أفادت بأن الصين ربما تتدخل في هونغ كونغ، فقال إن المدينة تعيش ”في حالة شغب منذ فترة طويلة“، مضيفًا أن ”هونغ كونغ جزء من الصين، سيتعين عليهم التعامل مع ذلك بأنفسهم“.

ومن المؤكد أن وصف ترامب للمظاهرات بأنها شغب سيثير حفيظة النشطاء في المركز المالي الآسيوي، والذين دعوا حكومة المدينة إلى الكف عن استخدام الكلمة في وصف المظاهرات.