إيران: ناقلة النفط التي احتُجزت في الخليج عراقية‎

قالت إيران، اليوم الأحد، إن ناقلة النفط، التي احتجزها الحرس الثوري في الخليج لتهريبها الوقود هي سفينة عراقية، بحسب ما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الحرس الثوري الإيراني قوله:“ناقلة النفط التي احتُجزت، يوم الأربعاء (الماضي)، لتهريبها الوقود الإيراني إلى دول أخرى كانت سفينة عراقية“.

وفي وقت مُبكر من، اليوم الأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، أنه احتجز ناقلة نفط في الخليج العربي، الأربعاء الماضي، دون أن يكشف عن الدولة التي تمتلك هذه الناقلة.

وأضاف البيان أن“الناقلة التي جرى توقيفها في الخليج كانت تقوم بعملية تهريب وتحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب، وتم الاستيلاء عليها وجرى نقلها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران“.

وأضاف أنه“جرى توقيف السفينة، مساء يوم الأربعاء، في الساعة 2:30 مساء، وتم اعتقال طاقمها المكون من 7 أشخاص من جنسيات أجنبية“.