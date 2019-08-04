إيران: دعوة أمريكا للتفاوض وفرض عقوبات على ظريف أمر ”مثير للسخرية“

اعتبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الأحد، أن دعوة الولايات المتحدة بلاده للتفاوض ثم فرضها في الوقت نفسه عقوبات على وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أمر ”مثير للسخرية“.

ونقلت وسائل إعلام رسمية، عن ربيعي قوله: ”أمريكا وضعت سياساتها الخاطئة على الرمال، إذ إن العقوبات على وزير الخارجية محمد جواد ظريف هي عقوبات ضد نظام الحكم والشعب“.

وأضاف: ”الشعب الإيراني يقف خلف النظام والدولة القومية.. من السخافة أن تدعو دولة للتفاوض ثم تعاقب وزير خارجيتها على الفور“.

وكان رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، قال مساء أمس السبت، إن ”فرض الأمريكيين عقوبات على ظريف في الوقت الذي يدعون فيه للتفاوض مع إيران، دليل على الكذب والخداع“.