لاحتواء نفوذ الصين.. أمريكا تريد الإسراع بنشر صواريخ جديدة في آسيا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي الجديد، مارك إسبر، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تريد الإسراع بنشر صواريخ جديدة في آسيا، خلال الأشهر المقبلة إذا كان ذلك ممكنًا؛ لاحتواء توسع النفوذ الصيني في المنطقة.

وردًا على سؤال عن احتمال أن تنشر واشنطن أسلحة تقليدية جديدة متوسطة المدى في آسيا، قال إسبر في الطائرة التي تقله إلى سيدني، في إطار جولة بآسيا تستمر أسبوعًا: ”نعم (…) نريد أن نقوم بذلك في أقرب وقت“.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان البنتاغون، أن الولايات المتحدة ستسرع عملية تطوير صواريخ أرض جو جديدة بعد الخروج من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى مع روسيا.