إيران تعلن اعتقال أحد عملاء إسرائيل

أعلنت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ المقربة من الجهاز الأمني للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت اعتقال من وصفته بـ“أحد عملاء الصهاينة“ في إيران.

ونقلت الوكالة عن مصادر في السلطة القضائية الإيرانية، أن المعتقل كان ”ناشطًا بارزًا يقوم بدور الوسيط في التواصل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي“، مضيفة أن ”الشخص جرى اعتقاله في مدينة البرز شمال إيران“.

وتحدثت المصادر الإيرانية عن دور هذا الشخص في المساعدة على تفاقم الوضع الاقتصادي للبلاد، باعتباره ”كان يدير شبكة مرتبطة بالعقوبات الأمريكية ضد إيران“، كما أنه ينتمي لطائفة وصفتها بـ“المنحرفة“، ولديه أنشطة مدمرة في تفاقم الظروف الاقتصادية الصعبة ودفع الإيرانيين للاحتجاجات كما حدث في احتجاجات يناير 2018، على حد تعبيرها.

ولفتت إلى اعتقال العديد من أعضاء الطائفة في مناطق مختلفة من البلاد حتى الآن، فيما يتعلق ”بالإتجار في العملات الأجنبية، وتخزين السلع، والاتجار بالأسلحة وغيرها من الأعمال المدمرة“.

ووفقًا للمصادر نفسها ”فإن الحركات الطائفية، خاصة البهائية والمسيحية الصهيونية، كانت نشطة في جبهة العدو ضد البلاد منذ بداية الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد إيران“.