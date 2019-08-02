مادورو يؤكد رفضه بيان ترامب بشأن حصار محتمل لفنزويلا

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة إنه يرفض بيان نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن حصار محتمل للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، مضيفا أنه بحارها ستظل ”حرة ومستقلة“.

وأضاف مادورو أنه طلب من سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا أن يندد بالتهديد ”غير القانوني“ أمام مجلس الأمن الدولي.

وكان ترامب ذكر يوم الخميس أنه يدرس فرض حصار على فنزويلا مع تصعيد الولايات المتحدة الضغط على مادورو كي يتخلى عن السلطة.

ولم يوضح ترامب متى أو كيف يمكن فرض حصار من هذا القبيل، وتركز إدارته حتى الآن على الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية ضد مادورو متجنبة الحديث عن أي تحرك عسكري.