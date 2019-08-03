ترامب يعلن انسحاب مرشحه لرئاسة أجهزة الاستخبارات‎

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، انسحاب النائب في الكونغرس جون راتكليف، مرشحه لمنصب مدير أجهزة الاستخبارات الوطنية.

وكتب ترامب في تغريدة معلنًا انسحاب راتكليف، أن ”عضو الكونغرس الجمهوري العظيم جون راتكليف، يعامل بشكل غير عادل للغاية من قبل وسائل الإعلام“.

وأضاف أنه ”سيعلن عن مرشح جديد قريبًا ليحل محل دان كوتس رئيسًا للوكالات الـ 17 التي تشكل مجتمع الاستخبارات الأمريكي“.

وتابع: ”بدلًا من التعرض طوال أشهر للتشهير، أوضحت لجون كم أنه أمر تعيس أن يتعامل هو وأسرته مع هؤلاء الأشخاص“.

واختتم ترامب: ”لذا، قرر جون البقاء في الكونغرس، حيث يقوم بعمل متميز ممثلاً لشعب تكساس وبلادنا“.