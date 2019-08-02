بعد تهديد ترامب.. النفط ينهي الأسبوع على خسارة

صعدت أسعار النفط حوالي 3 %، اليوم الجمعة، بعد يوم من تسجيلها أكبر هبوط ليوم واحد في بضع سنوات بفعل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستفرض المزيد من الرسوم الجمركية على بضائع صينية.

وأدى الإعلان عن الرسوم الأمريكية الجديدة على الصين والتي من المنتظر أن يبدأ سريانها في أول سبتمبر/ أيلول إلى تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وأي تباطؤ اقتصادي سينتج عن ذلك قد يُلحق ضررًا بالطلب على النفط.

وأنهت عقود مزيج برنت تسليم أكتوبر/ تشرين الأول، جلسة التداول مرتفعة 1.89 دولار، أو 2.3%، لتبلغ عند التسوية 61.89 دولار للبرميل.

وكان خام القياس العالمي هبط أكثر من 7% خلال جلسة الخميس، وهو أكبر هبوط ليوم واحد في أكثر من 3 أعوام.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر/ أيول 1.71 دولار، أو 3.17%، لتسجل عند التسوية 55.66 دولار للبرميل بعد أن هوت حوالي 8% في جلسة الخميس، وهي أكبر خسارة ليوم واحد في أكثر من 4 أعوام.

وينهي الخامان القياسيان كلاهما الأسبوع على خسائر مع هبوط برنت 2.7%، والخام الأمريكي حوالي 1.2%.