سفير الصين الجديد بالأمم المتحدة: بكين مستعدة لقتال أمريكا بشأن التجارة

حذر تشانغ جون سفير الصين الجديد لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة من مغبة مضيّها قدمًا في الإجراءات التجارية ضد بكّين.

وقال تشانغ: ”موقف الصين واضح جدًا في أنه إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في الحديث فإننا عندئذ سنتحدث.. وإذا كانوا يريدون القتال، عندئذ فإننا سنقاتل“.

وأشار الدبلوماسي الصيني الذي كان يتحدث إلى مجموعة صغيرة من الصحفيين في مقر المنظمة العالمية، إلى أن بكين مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة إذا فرضت واشنطن رسومًا جمركية جديدة.

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، بفرض رسوم بنسبة 10 % على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار بدءًا من الشهر القادم، مصّعدًا بشكل حاد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووصف تشانغ تحرك ترامب بأنه ”تصرف غير رشيد وغير مسؤول“، وحث الولايات المتحدة على ”الرجوع إلى المسار الصحيح“.

وأضاف: ”بالتأكيد نحن سنأخذ الإجراءات المضادة الضرورية أيًا كانت لحماية حقنا الأساسي، ونحن نحث أيضًا الولايات المتحدة على الرجوع إلى المسار الصحيح في إيجاد الحل الصحيح من خلال الطريق الصحيح“.

وعمل تشانغ مساعدًا لوزير الخارجية في بكين قبل أن يبدأ دوره كسفير لدى الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

ترامب: يجب على الصين أن تفعل الكثير لإحداث تحول في مسار مفاوضات التجارة

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن على الصين أن تفعل الكثير من أجل إحداث تحول في مسار مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة، وإنه يمكنه زيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية.

ومتحدثًا إلى الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إنه يجب على الولايات المتحدة أن يكون لديها اتفاق تجاري أفضل مع الصين وليس اتفاقًا متكافئًا.