بنك أوف أمريكا: الرسوم الجديدة ضد الصين قد تضعف الطلب على النفط‎

قال بنك أوف أمريكا، اليوم الجمعة، إنّ أحدث جولة من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين قد تُضعف الطلب العالمي على النفط وتدفع بكين للانتقام منها بشراء النفط الإيراني وهو ما سيخفّض أسعار خام برنت القياسي بما يتراوح بين 20 دولارًا إلى 30 دولارًا للبرميل.

وأوضح محللو البنك في مذكرة أنّ ”نمو استهلاك النفط العالمي بلغ أدنى مستوياته في نحو 10 سنوات…والحماية التجارية أثرت بشدة على النشاط الصناعي العالمي. ونعتقد أن أحدث جولة من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين قد تُضعف الطلب العالمي على النفط بما يتراوح بين 250 ألف و500 ألف برميل من النفط يوميًا“.

وأضاف البنك أنّ ”قرار الصين استئناف مشتريات النفط الإيرانية قد يدفع أسعار النفط للتراجع“.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة نحو 3% فوق 62 دولارًا للبرميل، اليوم الجمعة، بعدما هوت بأكثر من 7% أمس الخميس، وهو أكبر هبوط لها في أكثر من 3 أعوام بعدما صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيفرض رسومًا جمركية إضافية على واردات صينية اعتبارًا من الأول من أيلول/ سبتمبر.

وأعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنها ستتخذ إجراءات مضادة.