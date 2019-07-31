ضابط إيراني يدّعي وجود زعيم ”مجاهدي خلق“ في أوروبا

ادّعى ضابط المخابرات الإيراني السابق ناصر رضوي، أنّ مسعود رجوي زعيم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، المنقطعة أخباره منذ فترة، يعيش في أوروبا.

وأوضح رضوي، لوكالة مهر للأنباء الايرانية، أنّ رجوي غادر العراق أثناء الغزو الأمريكي في آذار/ مارس 2003، بصحبة عدد من أعضاء المنظمة إلى الحدود الأردنية، حيث أقاموا في المخيمات، ثم غادرها بعد عام إلى أوروبا.

وأضاف رضوي، أنّ زعيم منظمة خلق يقضي أغلب أوقاته مقيمًا في فرنسا، ويتحرك بين الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أنّ ”الأوروبيين لا ينظرون إلى تغيير النظام الإيراني بشكل جدي“.

وتأسست ”مجاهدي خلق“ عام 1965 بهدف الإطاحة بنظام ”الشاه بهلوي“، ثم النظام الإسلامي الذي حاربها ونفذ الإعدام بحق أكثر من 30 ألف من عناصرها عام 1988.

وفي 1995، أدرجت واشنطن ”مجاهدي خلق“ على لائحتها السوداء الخاصة بالإرهاب، حين كانت المنظمة لا تزال تتخذ من العراق قاعدة أساسية لأنشطتها المسلحة ضد الحكومة الإيرانية، قبل أن تشطبها من تلك القائمة في 29 سبتمبر/أيلول 2012.