جماعة شيعية محظورة بنيجيريا تعلق احتجاجات المطالبة بالإفراج عن زعيمها

قالت جماعة شيعية محظورة في نيجيريا، اليوم الأربعاء، إنها علقت سلسلة احتجاجات تدعو إلى الإفراج عن زعيمها المعتقل، وستسعى مؤقتًا لوسائل أخرى من أجل الإفراج عنه.

وحظرت السلطات الحركة الإسلامية في نيجيريا هذا الأسبوع، ومنعت مظاهراتها، وذلك بعد اشتباكات استمرت على مدى أسبوع، وقالت الحركة إن 20 على الأقل من أعضائها قتلوا على يد الشرطة في حين لم تعلن الشرطة أعداد القتلى.

ويقبع زعيم الجماعة إبراهيم زكزكي، خلف القضبان منذُ عام 2015 عندما قتلت القوات الحكومية حوالي 350 شخصًا في اقتحام مجمع الجماعة ومسجد قريب.

وقالت الجماعة في بيان، اليوم الأربعاء: ”تُعلن الحركة الإسلامية في نيجيريا للجماهير والمجتمع الدولي أنها علقت مؤقتًا احتجاجات الشوارع التي تطالب بالإفراج عن زكزكي لإتاحة استخدام وسائل جديدة لحل المشكلات“.

وتقول الحكومة إن الحركة الإسلامية في نيجيريا تحرض على العنف ومنحت إحدى المحاكم السلطات الموافقة على تصنيفها منظمة إرهابية، وتنفي الحركة انتهاج العنف، وتقول إن زكزكي يجب إطلاق سراحه وفقًا لأمر أصدرته محكمة في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2016.

والحركة الإسلامية في نيجيريا، هي أكبر جماعة شيعية في بلد نصف سكانه تقريبًا من المسلمين وغالبيتهم الساحقة من السنة.

وترى نيجيريا أن بعض الحركات الإسلامية تمثل خطرًا أمنيًا بعد نحو 10 سنوات من القتال ضد جماعة ”بوكو حرام“ الإسلامية المتشددة والذي قتل فيه 30 ألف شخص.

وكانت وفاة زعيم ”بوكو حرام“ أثناء احتجازه أحد الأسباب، التي دفعت الجماعة على طريق العنف.

وقالت الحركة الإسلامية في نيجيريا ”نأمل بكل إخلاص في إيجاد وسيلة سلمية لحل الأزمة المتعلقة بالاحتجاز غير القانوني لزعيمنا منذُ نحو 4 سنوات“.