نيجيريا تُعلن هزيمة ”بوكو حرام“ بعد 10 أعوام من النزاع

المصدر: أ ف ب

أعلنت الرئاسة النيجيرية هزيمة تنظيم ”بوكو حرام“ المتطرف، وذلك بعد 10 سنوات من بدء تمرده المسلح، لكنها أقرت بتزايد تهديد متطرفين دوليين كبدوا الجيش خسائر فادحة منذ عام.

وبدأ تمرد ”بوكو حرام“ في العام 2009 بقيادة محمد يوسف حين قُتل مئات من مسلحيها في معارك مع قوات الأمن شمال شرق البلاد.

ومنذ 10 سنوات قُتل في النزاع نحو 27 ألف شخص، كما تسبب بنزوح أكثر من مليوني شخص وتمدد إلى دول مجاورة.

وقالت الرئاسة النيجيرية في بيان نُشر، مساء أمس الثلاثاء،“إن موقف الحكومة النيجيرية هي أن إرهاب (بوكو حرام) تم تحجيمه، وبوكو حرام الحقيقية التي نعرف، هُزمت“.

لكن الرئاسة أضافت أن نيجيريا تواجه اليوم ”خليطًا“ من بقايا ”بوكو حرام“ ومجموعات إجرامية وجهاديين يتحدرون من المغرب العربي وغرب أفريقيا، وصلوا بعد الأزمة في ليبيا والقضاء على تنظيم ”داعش“ في العراق وسوريا.

وتابع البيان:“بسبب هذه العصابات الدولية شهدنا زيادة في الجرائم العابرة للحدود وانتشار الأسلحة الخفيفة في حوض بحيرة تشاد“.

وفي العام 2015 طرد الجيش النيجيري مدعومًا بتحالف دولي، ”بوكو حرام“ من المدن الكبرى شمال شرق نيجيريا، ما أجبر مسلحيها على التفرق في مناطق نائية.

لكن هؤلاء ما زالوا يشنّون هجمات، وكبّد فصيل منهم موالٍ لتنظيم ”داعش“ (ولاية غرب أفريقيا)، الجيش النيجيري خسائر منذُ بداية العام 2019.

وتعرضت سلطات نيجيريا التي أعلنت مرارًا أنها هزمت التنظيم الإسلامي المتطرف شمال شرق البلاد خلال السنوات الأخيرة، لانتقاد شديد بسبب عجزها عن القضاء على العنف والفظاعات المرتكبة بحق مدنيين.

وأوضحت الرئاسة في بيانها أنه بغرض تعزيز قدرات الجيش، فإنها تنوي تسلم مقاتلات أمريكية من نوع ”سوبر توكانو“ بداية السنة المقبلة.