مسؤول إيراني يدعو لقتل شخصيات معارضة في الخارج

دعا رئيس السلطة القضائية الإيرانية، رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي، لقتل عناصر منظمة مجاهدي خلق المعارضة الذين يقيم أغلبهم في الخارج، بعدما وصفهم بأنهم ”جنود أمريكيون من دون زي عسكري“.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية عن رئيسي قوله في كلمة له خلال اجتماعه بمجلس القضاء الأعلى: إن ”منظمة مجاهدي خلق الإرهابية وكلاء في أيدي وكالة المخابرات المركزية، وإنهم جنود أمريكيون لا يرتدون الزي العسكري“.

وقال رئيس السلطة القضائية: إن ”القوى العالمية (القوى الغربية) تقوم بتوظيف أشخاص للعمل من أجلهم، لكن جميع محاولاتهم للتجسس على إيران قد أحبطت حتى الآن، وكانت الجمهورية الإسلامية منتصرة دائمًا“.

وكانت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية قد زعمت في تقرير، نشرته في يونيو/حزيران الماضي، قيام منظمة مجاهدي خلق بشراء قوارب سريعة شبيهة بالتي يمتلكها الحرس الثوري الإيراني، للقيام بعمليات تستهدف الملاحة بالمنطقة من أجل توجيه اللوم إلى إيران.

وقال رئيس الدراسات الإستراتيجية في الجيش الإيراني، العميد أحمد رضا بوردستان، الأحد: إن أعضاء منظمة مجاهدي خلق يقومون بأنشطة تجسس ضد إيران من خلال الاتصال بالبلاد من أستراليا وأوروبا والولايات المتحدة.