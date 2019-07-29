بريطانيا تستضيف اجتماعًا لتحالف ”العيون الخمس“ لبحث التهديدات الإلكترونية

استضافت بريطانيا اليوم الإثنين، اجتماعًا لكبار مسؤولي الأمن في دول تحالف ”العيون الخمس“ الاستخباراتي، الذي تقوده الولايات المتحدة لإجراء محادثات تتناول التهديدات الإلكترونية المختلفة من التسلل لأغراض سياسية إلى المواد الإباحية التي تستغل الأطفال.

ويضم التحالف، بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، والتحالف منبثق عن تحالف سري يعود لأيام الحرب العالمية الثانية، بين فرق بريطانية وأمريكية مختصة بالتشفير وفك الشفرات.

واستضافت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، التي عيّنها رئيس الوزراء بوريس جونسون في المنصب الأسبوع الماضي، الاجتماع الوزاري الذي يهدف للتركيز على التهديدات الجديدة وسبل التعامل مع ”الفرص والمخاطر“ الناجمة عن التقنيات الجديدة.

وقالت باتيل في بيان، إن ”الاجتماع تناول موضوعات معينة بينها الأمن الإلكتروني والتشفير والأضرار الإلكترونية“، مضيفة أن ”المملكة المتحدة قائدة عالمية في مسائل الأمن الوطني وحماية الأطفال ونحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا المقربين على مواجهة التحديات المشتركة“.

وحسبما أفادت باتيل، سيحضر مشاركون حكوميون في مرحلة ما اجتماعًا لبحث ”التصدي للاستغلال والإيذاء الجنسي للأطفال عبر الإنترنت“ سيشمل مناقشات مع فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت.

وأحجم ممثلون عن شركات التواصل الاجتماعي العام الماضي، عن قبول دعوات حكومية للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد سنويًا، لكن فيسبوك قالت إنها ستحضر اجتماع هذا الأسبوع، فيما لم ترد غوغل ومايكروسوفت على طلبات للتعليق.