وسط توتر دبلوماسي‎.. كندا تعلن اعتقال ثاني مواطنيها في الصين

قال متحدث باسم الحكومة الكندية، السبت، إن مواطنًا كنديًّا اعتُقل في مدينة يانتاي الصينية في واقعة تأتي وسط فتور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ولم تذكر وزارة الخارجية الكندية تفاصيل أخرى ولم تقل ما إذا كانت هذه المسألة مرتبطة باعتقال 19 شخصًا في الأسبوع الماضي.

وتدهورت العلاقات بين الصين وكندا في ديسمبر الماضي بعد أن اعتقلت شرطة فانكوفر منغ وان تشو المسؤولة المالية بشركة هواوي بناء على أمر اعتقال أمريكي .

وتطالب بكين بعودتها. وبعد اعتقال منغ اعتقلت الصين كنديين واتهمتهما بالتورط في سرقة أسرار خاصة بالدولة.

وقالت الشرطة في مدينة شوتشو بإقليم جيانغسو يوم الثلاثاء، إنها اعتقلت 19 شخصًا بتهم تتعلق بالمخدرات منهم 16 من الأجانب.

وقالت السفارة البريطانية في بكين يوم الجمعة، إن أربعة بريطانيين اعتقلوا في شرق الصين.

وذكرت الإذاعة الرسمية الصينية، أن بعض المعتقلين مدرسون في مركز لتعليم اللغة الإنجليزية تديره مؤسسة ”إيديوكيشن فيرست“ السويسرية الخاصة التي تعمل في 114 دولة.