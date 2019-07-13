تقارير: رئيس ريال مدريد يسافر إلى كندا لحسم مستقبل عدة لاعبين

ذكرت صحيفة ”آس“ أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، سيلتحق بالفريق في كندا، وسيبقى هناك حتى مشاهدة اللقاءات أمام بايرن ميونخ، وآرسنال، وأتلتيكو مدريد، في إطار كأس الأبطال الدولية.

وبحسب الصحيفة، فإن المهمة الأساسية لرئيس ريال مدريد هي الجلوس مع عدة لاعبين لحسم مستقبلهم في ظل عدم رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في استمرارهم، وهم: لوكاس فاسكيز، وجيمس رودريغيز، وبورخا مايورال، وماريانو دياز، وغاريث بيل، وقد تشمل أيضًا الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس حال توصله إلى عرض جيد.

وأقفل ريال مدريد الباب أمام التعاقدات الجديدة لفتح المجال لتقليص عدد لاعبي الفريق الأول، والتخلص من الفائض، وإيجاد إيرادات مالية للصفقات الجديدة.

وأصبحت مهمة ريال مدريد في التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا صعبة بعدما رفعت إدارة مانشستر يونايتد مبلغ التخلي عنه لـ200 مليون يورو، وهو مبلغ أكبر مما يطلبه باريس سان جيرمان من أجل نيمار.

ويأمل ريال مدريد بجمع مبلغ 200 مليون يورو من بيع لاعبيه لتقليص العجز، خاصة أنه صرف مبلغ 303 ملايين يورو على شراء اللاعبين.

وتشمل المهمة أيضًا المدافع خيسوس فابيخو، ولاعب الوسط داني سيبايوس، المرشحين لمغادرة الفريق خلال الصيف الحالي على سبيل الإعارة.

ويرغب ريال مدريد ببيع نهائي للكولومبي جيمس رودريغيز، لذلك رفض عرض نابولي بالإعارة لمدة سنة مع إجبارية شراء عقده مقابل 42 مليون يورو، ومستعد لتقسيط المبلغ على عدة أقساط.