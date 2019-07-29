نائب إيراني: الأوروبيون عاجزون عن إنقاذ الاتفاق النووي دون ضوء أخضر أمريكي

اعتبر نائب في البرلمان الإيراني، أن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لا يمكنها إنقاذ هذا الاتفاق دون وجود ضوء أخضر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي انسحبت من الاتفاق في مايو 2018.

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان حشمت الله فلاحت بشه، إن ”الأوروبيين لا يستطيعون اتخاذ قرار وإنقاذ الاتفاق النووي دون التنسيق والحصول على تأييد من الولايات المتحدة، حيث إن مكانة الأوروبيين لا تجلعهم قادرين على إنقاذ الاتفاق النووي“، بحسب موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني.

وأضاف أن ”موقف الأوروبيين ليس مستقلاً ومرنًا للعمل، بل دور استشاري ووسيط للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران فقط.. أعتقد أن الأوروبيين يقضون وقتًا وأتمنى أن تحل إيران والولايات المتحدة الأمريكية مشاكلهم“.

ووصف الآلية المالية الأوروبية الخاصة لمواصلة التجارة مع إيران، بأنها ”ضعيفة ولا تناسب مستوى المطالب الإيرانية“.

وشدد على أن ”على الجمهورية الإسلامية أن تتصرف في الخطوة الثالثة في خفض التزاماتها في الاتفاق النوي، فهناك أحداث جديدة من شأنها أن تعزز إمكانية لعب إيران“، على حد قوله.

وقال كبير المفاوضين النوويين في إيران عباس عراقجي، أمس الأحد، إن الاجتماع مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني كان ”بناءً“.

وأوضح عراقجي في حديث للصحفيين عقب الاجتماع الطارئ للدول الموقعة على الاتفاق، لمحاولة إيجاد طريقة لإنقاذه بعد انسحاب واشنطن، وتوتر المنطقة ”كانت الأجواء بناءة، والمناقشات جيدة. لا يمكنني القول إننا سوينا كل الأمور لكن يمكنني القول إن هناك الكثير من التعهدات“.