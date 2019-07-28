إيران: إرسال قوات أوروبية للخليج خطوة استفزازية

أعرب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، عن تخوف بلاده من وجود قوات بحرية تقودها أوروبا في الخليج، معتبرًا أن إرسال الجنود إلى الخليج ومضيق هرمز، ”استفزاز سيزيد من التوترات في المنطقة“.

وقال ربيعي لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، إن ”إرسال قوات بحرية أوروبية إلى الخليج سيزيد التوترات في المنطقة، وهي خطوة استفزازية“، مضيفًا أن ”دول المنطقة يمكنها ضمان سلامة الخليج الغني بالنفط، ونحن أكبر مزود للأمن البحري في الخليج“.

وكانت بريطانيا أعلنت سابقًا عن رغبتها في إنشاء قوة أمنية بحرية بقيادة أوروبية في الخليج؛ لضمان المرور الآمن للطواقم والبضائع بالمنطقة، وهي مبادرة أيدها رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، رغم أنها طُرحت قبل وصوله للمنصب، بحسب ما ذكرت صحيفة ”تايمز“ يوم الأحد.

في سياق متصل، نقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، عن الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماعه مع وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي، في طهران، الأحد، أن ”قوات الأمن الأوروبية ستزيد الوضع سوءًا، ووجود قوات أجنبية لن يحسن الأمن في المنطقة وسيكون المصدر الرئيسي للتوتر“.

واستولت قوات خاصة من الحرس الثوري الإيراني، في 19 من تموز/ يوليو الجاري، على ناقلة النفط البريطانية (ستينا إمبيرو) وهي تبحر في مضيق هرمز؛ بذريعة انتهاكها لقوانين الملاحة واصطدامها بقارب صيد إيراني.