روحاني مهنئًا جونسون: نسعى لتعزيز العلاقات مع بريطانيا

هنأ الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، بوريس جونسون، بمناسبة انتخابه رئيسًا لوزراء بريطانيا، بعد انتخابات أجراها حزب المحافظين في 23 من يوليو/ تموز الجاري.

وقال روحاني في رسالة التهنئة التي نشرها موقعه الرسمي: إن ”الجمهورية الإسلامية تسعى لتعزيز علاقاتها مع المملكة المتحدة على كافة الأصعدة“.

وأعرب روحاني في خطابه إلى جونسون، عن ”أمله في أن تسهم معرفته بقضايا العلاقات بين إيران والمملكة المتحدة في رفع العقبات التي تعترض نمو وتوسيع العلاقات مع إيران في مختلف الجوانب الثنائية والمتعددة الأطراف“.

وفاز جونسون، يوم الإثنين الماضي، بحصوله على 92 ألفًا و153 صوتًا من أصوات أعضاء حزب المحافظين، مقابل 46 ألفًا و656 صوتًا لمنافسه وزير الخارجية الحالي، جيرمي هنت، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات بالحزب الحاكم.

وفي السابع من يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الحزب رسميًا استقالة تيريزا ماي، من زعامة الحزب؛ استجابة لضغوط حزبها الذي طالبها بالاستقالة بعد فشلها في تنفيذ اتفاق ”بريكست“.

وتشهد العلاقات بين طهران ولندن حالة من التوتر؛ عقب احتجاز قوات الحرس الثوري في 19 من يوليو/ تموز الجاري، ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز؛ بذريعة عدم التزامها بقوانين الملاحة الدولية.