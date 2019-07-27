واشنطن توافق على دعم الجيش الباكستاني بـ125 مليون دولار

وافقت الولايات المتحدة على تقديم 125 مليون دولار دعما للجيش الباكستاني، حسب إعلام محلي في إسلام آباد.
وذكر تلفزيون ”PTV News“ الباكستاني (رسمي)، السبت، أن ”الخارجية الأمريكية وافقت على تقديم 125 مليون دولار لباكستان لتوفير الدعم التقني لأسطول طائراتها من طراز إف-16″.
يأتي ذلك بعد أيام من زيارة أجراها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى واشنطن، التقى خلالها الرئيس دونالد ترامب.
كانت باكستان قدمت طلبًا إلى الولايات المتحدة حتى تواصل خدمات الدعم التقني وخدمات أخرى متعلقة بالدعم اللوجيستي لجيشها.
في مايو/أيار 2018، علقت وزارة الخارجية الأمريكية معظم المساعدات الأمنية التي تقدر بمليار دولار إلى باكستان بعد أن زعمت أن الأخيرة توفر ملاذات آمنة للإرهابيين في أفغانستان، وهو ما نفته إسلام أباد.