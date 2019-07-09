الخارجية الأمريكية توافق على بيع تايوان أسلحة بقيمة 2.2 مليار دولار

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الاثنين إن وزارة الخارجية وافقت على بيع دبابات أبرامز وصواريخ ستينجر وعتاد مرتبط بها إلى تايوان في صفقة قيمتها 2.2 مليار دولار.

كانت وزارة الخارجية الصينية قد قالت الشهر الماضي عندما نُشرت لأول مرة تقارير بخصوص الصفقة المحتملة إنها قلقة بشدة بشأن مبيعات السلاح الأمريكية لتايوان التي تتمع بحكم ذاتي، وحثت الولايات المتحدة على وقفها تجنبا لإلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون في بيان إن مبيعات الأسلحة التي طلبتها تايوان، وتشمل 108 دبابات إم1إيه2.تي أبرامز من إنتاج جنرال دينامكس و250 صاروخ ستينجر، لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

وأخطرت الوكالة الكونجرس يوم الاثنين بالصفقة المحتملة.

كانت رويترز قد نشرت تقريرا الشهر الماضي ذكر أنه تم إرسال إخطار غير رسمي بالصفقة المحتملة إلى الكونجرس.

والولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للسلاح إلى تايوان التي تعتبرها بكين إقليما منشقا. ولم تستبعد الصين استخدام القوة لإعادة الجزيرة تحت سيطرتها.