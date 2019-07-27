إيران تنفي استقالة وزير اتهم رجال الدين بالترويج لـ“الانتحار“

نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في وقت متأخر من مساء السبت، الأنباء التي تحدثت عن استقالة وزير الصحة ”سعيد نمكي“ بعدما هاجم رجال الدين الذي وصفهم بأنهم ”يروجون للاكتئاب والانتحار“ في المجتمع الإيراني.

وقال ربيعي في حديث لوكالة أنباء ”فارس نيوز“، بشأن الشائعات التي مفادها أن وزير الصحة سعيد نمكي قد استقال، ”إنه يواصل نشاطه المهني في الحكومة ولا صحة لاستقالته“.

وكانت مواقع إخبارية إيرانية تحدثت في وقت سابق، أن وزير الصحة نمكي استقال من منصبه على خلفية تعرضه لهجوم من قبل التيار المتشدد نتيجة مهاجمه لخطاب المنبر ورجال الدين الذي اعتبرهم بأنها ”يروجون للاكتئاف والانتحار في المجتمع“.

ونفى وزير الصحة الإيراني ما تناقلته وسائل الإعلام عنه، لكن موقع ”الأخبار العاجلة“، تمكن من تسريب مقطع صوتي يتحدث فيه الوزير عن تحذيرات حول انتشار ”الاكتئاب والانتحار“ داخل المجتمع الإيراني.

وقال سعيد نمكي إنه ”للأسف خطباء المنبر من رجال الدين هم من يروجون لمواكب العزاء والاكتئاب الذي يؤدي إلى الانتحار في مراسيم وفاة الأئمة والمناسبات الدينية الأخرى“، في إشارة إلى مواكب العزاء التي تحتاج إيران خلال وفاة أحد أئمة الطائفة الشيعية.

وكان البرلمان الإيراني صوت في 4 من فبراير الماضي، على منح الثقة لـ“سعيد نمكي“ لتولي وزارة الصحة خلفاً للوزير المستقبل ”حسن قاضي زاده هاشمي“، بسبب خلافه مع الرئيس حسن روحاني.