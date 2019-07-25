قاض أمريكي يعرقل أحدث قرار لترامب بشأن الهجرة‎

منع قاض اتحادي أمريكي في سان فرانسيسكو، إدارة الرئيس دونالد ترامب من تطبيق قرار جديد يهدف لعرقلة جميع طلبات اللجوء تقريبًا عند الحدود الأمريكية المكسيكية.

وأصدر القاضي جون تيجار من المنطقة الشمالية بكاليفورنيا، أمس الأربعاء، أمرًا بوقف تنفيذ القرار الذي كان سيلزم طالبي اللجوء بالسعي أولًا لملاذ في بلد ثالث يكونون قد مروا عبره في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

وقال محامون إن هذا يبطل قرارًا أصدره تيموثي كيلي قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن، في وقت سابق أمس، والذي امتنع عن عرقلة الحكم في قضية منفصلة رفعتها جماعات مدافعة عن الهجرة.

وسارعت إدارة ترامب بالاحتفال بذلك الحكم، قائلة إنه سيحد من إساءة استخدام عملية اللجوء.

وسيجري الآن تعليق القرار بعد الأمر الذي أصدرته محكمة سان فرانسيسكو، لحين اتخاذ المزيد من الإجراءات.

ووصفت مليسا كرو المحامية من مركز ساذرن بفرتي القانوني، وهو أحد الجماعات التي طعنت على قرار الإدارة الأمريكية، الحكم بأنه ”انتصار مهم للعائلات والأفراد المهددين بدرجة كبيرة“.

وسعت إدارة ترامب لتقليص الأعداد المتزايدة من المهاجرين الوافدين عبر الحدود المكسيكية الأمريكية ومعظمهم من أمريكا الوسطى، ممن فروا من العنف والفقر في بلدان، منها جواتيمالا وهندوراس والسلفادور. وقالت إن الغالبية العظمى من طلبات لجوئهم لا تستند لمعلومات حقيقية.

ويبدو أن الهجرة ستكون أحد الموضوعات الرئيسية في حملة الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. وفي انتخابات عام 2016 كافأ الناخبون المرشح وقتئذ دونالد ترامب على خطابه المعادي للهجرة وأيدوه في الانتخابات، بعدما تعهد ببناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية، ودعا لمنع مواطني دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

مخاطر في المكسيك

يرى معارضو القانون الجديد أن الولايات المتحدة لا يمكنها إجبار المهاجرين على التقدم أولًا بطلب اللجوء في بلد آخر مثل المكسيك أو جواتيمالا ما لم يكن لدى واشنطن اتفاقية ”بلد ثالث آمن“ مع حكومة هذا البلد. وتقاوم جواتيمالا والمكسيك جهود إدارة ترامب لإبرام مثل هذا الاتفاق.

وفي جلسة استمرت ساعة كاملة في كاليفورنيا، قال تيجار إنه صُدم من حجم المخاطر التي تواجه المارين عبر المكسيك، وهو ما يمثل أهمية؛ لأن إدارة ترامب قالت إن البلد ملاذ آمن.

وعرقل تيجار في نوفمبر تشرين الثاني، قرارًا آخر كان يسعى لمنع جميع المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في الولايات المتحدة.