استقالة وزير المالية البريطاني قبل تسلم جونسون مهامه

قدّم وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، اليوم الأربعاء استقالته، قبيل تسلم بوريس جونسون مهام رئاسة الحكومة، قائلًا إن الرئيس الجديد للحكومة يجب أن يختار شخصًا ”يتوافق تمامًا مع سياساته“.

وهاموند المعارض بشدة لبريكست من دون اتفاق وهو ما لم يستبعده جونسون، قال أيضًا في رسالة بعث بها لرئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي إن مسألة بريكست التي لا تزال عالقة قد ألقت بثقلها على الاقتصاد البريطاني.

وجونسون الذي تولى رئاسة وزراء بريطانيا خلفًا لتيريزا ماي، تعهد بقيادة بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي سواء من خلال اتفاق أو بدونه، بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول.