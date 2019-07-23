خلفًا لتيريزا ماي.. بوريس جونسون رئيسًا لوزراء بريطانيا (فيديو)

فاز بوريس جونسون على منافسه وزير الخارجية جيريمي هانت، بمنصب رئيس الوزراء المقبل في بريطانيا، بحسب نتائج أعلنها حزب المحافظين، الثلاثاء.

وحصل جونسون على 92.153 ألف صوت من أصل حوالي 159 ألفًا من أعضاء الحزب، مقابل 46.656 ألف صوت لهانت، ليتولى رئاسة الحزب، على أن يتولى رئاسة الوزراء بعد ظهر الأربعاء بعد زيارة للملكة إليزابيث الثانية التي ستكلفه بتشكيل الحكومة المقبلة.

وجونسون الذي تولى رئاسة وزراء بريطانيا خلفًا لتيريزا ماي، تعهد بقيادة بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي سواء من خلال اتفاق أو بدونه، بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

ويدفع هذا الفوز المملكة المتحدة نحو مواجهة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانفصال، ونحو أزمة دستورية داخلية مع تعهد المشرعين البريطانيين بإسقاط أي حكومة تحاول الخروج من الاتحاد دون اتفاق.