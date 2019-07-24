الأعلى للأمن القومي الإيراني يشكو نائبًا بارزًا دعا للتفاوض مع أمريكا

كشف المتحدث باسم لجنة رقابة سلوك نواب البرلمان الإيراني محمد جواد جمالي، اليوم الأربعاء، أن المجلس الأعلى للأمن القومي والنيابة العامة تقدما بشكوى رسمية ضد النائب البارز، حشمت الله فلاحت بيشه بعد اقتراحه تشكيل غرفة طاولات للتفاوض مع الولايات المتحدة.

وأوضح جمالي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أن المجلس الأعلى للأمن القومي والنيابة العامة تقدما بشكوى ضد النائب فلاحت بيشه لخروجه بآراء حول العلاقات بين إيران وأمريكا تغاير قرارات مجلس الأمن القومي والتي تؤكد على اتباع السياسة الكلية للنظام بعدم دخول مفاوضات مع أمريكا.

وأضاف أن ”شكوى المجلس الأعلى للأمن القومي تضمنت أرقام وتواريخ القرارات الرسمية الصادرة عنه حول مسألة العلاقات مع الولايات المتحدة، إذ أكد المجلس عدم وجوب طرح النائب هذا الأمر الذي استقبلته الولايات المتحدة كدليل على رضوخ الجمهورية الإسلامية للضغوط وقبولها التفاوض“ وفق ما ذكر تقرير لموقع ”تي نيوز“ الإخباري الإيراني.

وكان النائب حشمت الله فلاحت بيشه، دعا في أيار/ مايو الماضي إلى تشكيل طاولة تفاوض بين طهران وواشنطن تستضيفها العراق أو قطر؛ بهدف إدارة التوتر الواقع مؤخرًا بين البلدين.

وغرد بيشه الذي كان رئيسًا للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية وقتها، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ قائلًا: ”إن كبار المسؤولين في إيران وأمريكا يرفضون الحرب، ولكن هناك أطراف ثالثة تتعجل لتدمير جزء كبير من العالم، ولهذا يجب تشكيل طاولة حمراء لمسؤولي البلدين وأن تكون في العراق أو قطر، على أن تكون المهمة الخاصة لهذه الطاولة هي إدارة التوتر“.