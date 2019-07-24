تركيا تنفي الاتفاق مع أمريكا بشأن المنطقة الآمنة في سوريا‎

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الأربعاء، إن الاقتراحات الأمريكية الجديدة المتعلقة بالمنطقة الآمنة في شمال سوريا لا ترضي تركيا.

وأدلى جاويش أوغلو بتلك التصريحات للصحفيين في أنقرة، بعد محادثات أجريت على مدى ثلاثة أيام بين الوفدين التركي والأمريكي.

وأوضح أن البلدين لم يتفقا بشأن إخراج المقاتلين الأكراد من المنطقة ولا على مدى عمقها أو من ستكون له السيطرة عليها.

وقال الوزير أيضًا، إنه قد يتم الإعلان عن تشكيل لجنة دستورية سورية في الأيام المقبلة، وهي خطوة طال انتظارها في الجهود المتعثرة لإنهاء الحرب الأهلية السورية المستعرة منذ أكثر من ثمانية أعوام.