طهران تدعو بوريس جونسون لإجراء محادثات مباشرة مع إيران

دعا السفير الإيراني في لندن، حميد بعيدي نجاد، رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثًا، بوريس جونسون، إلى استخدام معرفته وخبرته في إجراء محادثات مباشرة مع إيران لتحسين العلاقات الثنائية.

وأشار إلى أن جونسون هو الآن المسؤول البريطاني الوحيد في هذا المنصب الذي زار إيران خلال الأربعين سنة الماضية و ”كان لديه حوار مباشر مع كبار المسؤولين“.

وأعرب بعيدي نجاد عن أمله في أن يستخدم جونسون المعرفة والخبرة التي اكتسبها من حواره المباشر مع السلطات الإيرانية ”لنزع فتيل التوتر على الفور وتعزيز العلاقات الأفضل“.

وتوترت العلاقات بين إيران والمملكة المتحدة بعد احتجاز ناقلة النفط التي تملكها إيران، ”غريس 1“ ، من قبل مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق في 4 تموز/ يوليو الجاري، بتهمة أن الناقلة كانت تنقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام السوري.

وبعد بضعة أيام، استولى الحرس الثوري الإيراني على ناقلة نفط تحمل علم بريطانيا في مضيق هرمز بذريعة ”عدم احترام القواعد البحرية الدولية“.

كما قدم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تهانيه بمناسبة انتخاب جونسون، قائلًا إن ”مصادرة بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية بناءًا على طلب من الولايات المتحدة هي قرصنة“، مؤكدًا أن ”إيران لا تسعى للمواجهة، لكن لدينا 1500 ميل من ساحل الخليج، وهذه مياهنا وسنحميها“.