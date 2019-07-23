فرنسا تطالب إيران بـ“خطوات ضرورية“ لضمان عدم التصعيد بالمنطقة

طالبت فرنسا، يوم الثلاثاء، إيران، بالعودة للالتزام بالاتفاق النووي واتخاذ الخطوات الضرورية لضمان عدم تصعيد التوتر في الخليج.

جاء ذلك بحسب ما أبلغت وزارة الخارجية الفرنسية، عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني، والذي يزور باريس حاليًا.

والتقى عراقجي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يسعى جاهدًا لبدء وساطة بين طهران وواشنطن لتهدئة التوتر في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: ”هذا الاجتماع يهدف إلى تذكير مبعوث الرئيس الإيراني بأننا نتوقع من إيران العودة سريعًا للالتزام بتعهداتها بموجب اتفاق فيينا واتخاذ الخطوات الضرورية لبدء تهدئة التوتر“.

وكان عراقجي كبير المفاوضين الإيرانيين خلال محادثات الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي وافقت إيران بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.