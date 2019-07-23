باكستان مستعدة للتوسط بين إيران وأمريكا

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، استعداد بلاده للتوسط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين.

وقال عمران خان في تصريحات صحفية، نقلتها وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، إن بلاده مستعدة للتوسط بين إيران والولايات المتحدة في حال موافقة الطرفين.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية قول رئيس الوزراء الباكستاني: إن ”بلاده ترغب في إقرار السلام والأمن في المنطقة. إذا طلب طرف ووافق الطرف الآخر، فإن باكستان مستعدة أن تلعب دور الوساطة“.

وتأتي تصريحات عمران خان عقب لقائه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في واشنطن، خلال زيارته الرسمية الأولى التي يقوم بها للولايات المتحدة منذ توليه منصبه.

وتشهد العلاقات بين واشنطن وطهران توترًا غير مسبوق، لاسيما بعد استهداف طهران أمن الملاحة الدولية بمياه الخليج ومضيق هرمز، وتهديدها بتقييد حركة ناقلات النفط.