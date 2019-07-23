عمران خان متفائل بـ“صفحة جديدة“ في العلاقات مع أمريكا

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن تفاؤله بفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة، إثر لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين.

جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة في واشنطن، الثلاثاء، حول العلاقات الثنائية بين البلدين والسياسة الخارجية لباكستان.

وقال خان إنه سعيد جدًا باللقاء الذي جمعه مع ترامب، الاثنين، في البيت الأبيض.

ولفت إلى أنه اتفق مع ترامب على أن ”العلاقات بين البلدين ستشهد فترة أفضل“، مقارنة بالأعوام الأخيرة.

وحول الشأن الأفغاني، لفت إلى أن السلام في أفغانستان يمكن تحقيقه عبر بوابة السياسة فقط.

وأضاف: لن يكون ذلك سهلًا، لكن نعتقد أن هذا هو الطريق الأفضل، والولايات المتحدة تدرك ذلك حاليًا، ولذا يمكننا تأسيس علاقة جيدة معها“.

كما تطرق خان إلى قضية إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند، مؤكدًا أن السبيل الوحيد لحل هذه القضية هو ”أخذ مطالب شعب الإقليم بعين الاعتبار“.