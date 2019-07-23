تقرير: معركة وشيكة بين ترامب والكونغرس بسبب العقوبات على تركيا

توقع تقرير حديث لمعهد دراسات في واشنطن أن تشتعل معركة دستورية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و“الكونغرس“ هذا الأسبوع، بسبب فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة لشرائها صواريخ إس-400 الروسية المضادة للأهداف الجوية المتحركة.

ورقة التأخير

ورجحت جونول تول، مديرة الدراسات التركية في معهد سياسات الشرق الأوسط في واشنطن، أن يفشل ترامب في إقناع مجلسي الشيوخ والنواب بعدم فرض عقوبات على تركيا، لكنه يملك السلطة لتأخير تلك العقوبات فقط.

ولفتت الكاتبة في تقرير نشره المعهد أمس الاثنين إلى أن ترامب يعارض فرض تلك العقوبات، بالنظر إلى تصريحاته السابقة التي ألقى فيها باللوم على إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لقرار أنقرة شراء الصورايخ الروسية.

ورأت الكاتبة في تقريرها أن ترامب قد يكتفي بقرار وزارة الدفاع الأمريكية طرد تركيا من برنامج إنتاج مقاتلة الشبح إف-35، ووقف صفقة بيعها 100 طائرة من هذا النوع، حيث انضمت أنقرة إلى برنامج إنتاج المقاتلة عام 2002 لتصنيع حوالي 900 قطعة غيار في صفقة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وأوضحت أن الكونغرس اتخذ موقفًا حازمًا إزاء صفقة إس-400 من خلال التشريع الذي أصدره عام 2017، والذي يجيز له معاقبة أي طرف يبرم صفقة سلاح كبيرة مع روسيا، والتي صنفها التشريع بأنها عدوة.

خيار الإعفاء

وأشار التقرير إلى أن التشريع يمنح الرئيس الأمريكي سلطة منح إعفاءات، لكنه أوضح أن موافقة الكونغرس على هذه السلطة تتعلق فقط بالهند، وهي دولة حليفة أيضًا تسعى إلى شراء صواريخ إس-400، وليس تركيا العضو في حلف الناتو.

وذهبت كاتبة التقرير إلى أن ترامب ربما يسعى إلى جميع الخيارات لإنقاذ تركيا من العقوبات، وفي حال فشله في إقناع الكونغرس هذا الأسبوع، فإنه قد يقرر تأجيل فرضها بموجب التشريع الذي لا يتضمن جدولاً زمنيًا لبدء العقوبات.

واختتمت: ”من الواضح أنها ستكون مواجهة قوية بين الجانبين، وقد يدفع موقف ترامب الكونغرس إلى اتخاذ إجراءات عقابية أخرى ضد تركيا“.