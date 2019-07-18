ترامب: لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن فرض عقوبات على تركيا بسبب صفقة إس-400

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن إدارته لم تستبعد فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها لأنظمة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية.

وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي قبل لقاء رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ”إنه موقف بالغ الصعوبة لعدة أسباب… ولذلك نحن نبحث الأمر. سنرى ما سنفعل. لم نعلن ذلك بعد“.

جاء ذلك بعد يوم من قول البيت الأبيض إن شراء تركيا للمنظومة يجعل وجود أنقرة في برنامج المقاتلة إف-35 مستحيلًا.

وذكرت محطة ”سي.إن.إن ترك“ التلفزيونية في وقت سابق، أن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر عن ”قلق“ بلاده من قرار واشنطن استبعاد تركيا من برنامج المقاتلة.

ونقلت المحطة عن إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان قوله: إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن، العضوين في حلف شمال الأطلسي، لا يمكن أن تبقى جيدة في ظل مثل تلك القرارات الأحادية الجانب.